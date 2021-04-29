أمريكا تطلب من رعاياها مغادرة الهند "في أسرع وقت".. لهذا السبب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 29 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

مع تسارع وتيرة فيروس كورونا في الهند، طلبت أمريكا من مواطنيها، عدم السفر لهذا البلد والخروج منه بأسرع وقت ممكن.



وقالت وكالة "بلومبرج" للأنباء، إن "وزارة الخارجية أصدرت منشور سفر من الدرجة الرابعة، وهو الأعلى درجة من بين مثل هذه المنشورات التي تصدرها، تطلب فيه من مواطنيها عدم السفر للهند أو المغادرة في أسرع وقت ممكن".

وقد حظرت عدة دول السفر من وإلى الهند، منها الفلبين وبلجيكا.

وسجلت الهند ارتفاعا قياسيا في حالات الإصابة بفيروس كورونا والوفيات الناجمة عنه خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليتجاوز إجمالي الإصابات 18 مليونا.

ومنذ أكثر من أسبوع، يسجل البلد الآسيوي حالات إصابة يومية تتجاوز 300 ألف حالة، مما أدى لتعرض القطاع الصحي للضغط الشديد بالإضافة إلى نقص الأكسجين.

ونُسبت هذه الزيادة الهائلة، جزئيا إلى متحور هندي للفيروس، فضلا عن التجمعات الحاشدة في المناسبات السياسية والدينية.

وعلى إثر ذلك، سارعت عدة دول حول العالم، إلى تقديم المساعدات للهند، لمساعدتها في التصدي لزيادة الإصابات بفيروس كورونا.