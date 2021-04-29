شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 6 أشخاص إثر انفجار شرق أفغانستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصيب ستة أشخاص في انفجار وقع صباح اليوم الخميس، واستهدف سيارة كانت تقل موظفين يعملون في شركة توزيع الكهرباء في البلاد "دا أفغانستان بريشنا شيركات"، بإقليم نانجارهار شرقي البلاد، بحسب ما قالته الشركة في بيان لها.

وذكرت قناة "طلوع نيوز" الاخبارية أن الحادث وقع في حوالي الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي، في المنطقة الثالثة بمدينة جلال أباد، بحسب ما ورد في البيان الذي أوضح أن هناك "أربعة من العاملين في شركة /دا أفغانستان بريشنا شيركات/ ومدنيين اثنين، بينهم امرأة، أصيبوا".