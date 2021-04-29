شكرا لقرائتكم خبر عن 1871 حالة إصابة و10 حالات وفاة بكورونا في تايلاند والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت السلطات التايلاندية اليوم الخميس تسجيل 1871 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة 63 ألفاو570 حالة.

ونقلت صحيفة بانكوك بوست عن السلطات القول إنه تم تسجيل عشر حالات وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 188 حالة.

وقال تاويسليب فيسانويوثين المتحدث باسم مركز إدارة الوضع الوبائي إن حالات الوفاة تعود لأشخاص تتراوح أعمارهم بين 45 و91 عاما، ومن بينهم سيدتان.