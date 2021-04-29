شكرا لقرائتكم خبر عن 5480 إصابة جديدة و151 وفاة بكورونا في باكستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت باكستان 151 حالة وفاة جديدة مرتبطة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، بحسب ما ذكرته صحيفة "ذا اكسبرس تريبيون" الباكستانية، اليوم الخميس.

ونقلت الصحيفة عن المركز الوطني للقيادة والعمليات، إن إجمالي حصيلة الوفيات في البلاد بلغت الآن 17 ألفا و680 حالة وفاة.

وأضاف المركز أنه تم تسجيل 5480 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الساعات الـ24 الماضية، مما يرفع إجمالي حصيلة الإصابات في البلاد إلى 815 ألفا و711 حالة.

وفي الوقت نفسه، تعافى 3699 مريضا من الفيروس، مما يرفع حصيلة المتعافين إلى 708 الآف و193 شخصا .

وكان متحدث باسم وزارة الصحة قال أمس إنه قد تم مطالبة الحكومات الإقليمية بإعداد ترتيبات لفرض إغلاق كامل اعتبارا من الأسبوع المقبل في 20 مدينة كبرى .