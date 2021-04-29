6 مصابين في تفجير سيارة لشركة الكهرباء الأفغانية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصيب 6 أشخاص في انفجار، صباح الخميس، استهدف سيارة كانت تقل موظفين في شركة توزيع الكهرباء بإقليم نانجارهار شرقي البلاد.

وذكرت قناة "طلوع نيوز" الإخبارية، نقلا عن بيان لشركة "دا أفغانستان بريشنا شيركات"، أن "الحادث وقع في حوالي الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي، في المنطقة الثالثة بمدينة جلال أباد".



وأوضح البيان، أن هناك "4 من العاملين في شركة دا أفغانستان بريشنا شيركات ومدنيين اثنين، بينهم امرأة، أصيبوا".



وجاء في البيان أنه "قد تم نقل المصابين إلى مستشفى حكومي لتلقي العلاج".

ولم يعلق مسؤولو الأمن المحليون على الانفجار، كما لم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم.

وتقف حركة طالبان وراء معظم العمليات الإرهابية في أفغانستان، وكانت الولايات المتحدة، أعلنت، عزمها سحب قواتها من البلاد.

وتعتزم الولايات المتحدة بدء الانسحاب في الأول من مايو/أيار المقبل وإتمامه بحلول 11 سبتمبر/أيلول من نفس العام.

وأكد مسؤول أمريكي أن هذا الانسحاب سيكون "منسقا" ومتزامنا مع انسحاب القوات الأخرى التابعة لحلف شمال الأطلسي.

وينهي انسحاب القوات الأمريكية وحلفائها في الناتو من أفغانستان، أطول حرب خاضتها الولايات المتحدة، في وقت يحذر فيه معارضو هذه الخطوة من أن السلام ليس مضمونا على الإطلاق بعد قتال استمر عقدين.