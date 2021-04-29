شرط الهدوء.. إسرائيل تعيد فتح منطقة الصيد في قطاع غزة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح الخميس، إعادة فتح منطقة الصيد البحري في قطاع غزة.

وقال الجيش في بيان: "بعد مشاورات أمنية تقرر اليوم إعادة مساحة الصيد البحري في قطاع غزة إلى 15 ميلًا بحريًا".

وأشار إلى أن "إعادة السياسة المدنية تجاه قطاع غزة مشروط بالحفاظ على الهدوء والاستقرار الأمني".



وكان الجيش الإسرائيلي أعلن يوم الإثنين عن إغلاق منطقة الصيد البحري في قطاع غزة كليا وحتى إشعار آخر بعد إطلاق قذائف صاروخية من قطاع غزة.

ونجحت الجهود المصرية والأممية في إعادة الهدوء إلى قطاع غزة بعد توتر استمر عدة أيام.