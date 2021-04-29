جيش الاحتلال يعيد فتح المجال البحري للصيادين الفلسطينيين بغزة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلنت قيادة جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس اعادة فتح المجال البحري امام حركة الصيادين الفلسطينيين في بحر قطاع غزة بعد اربعة أيام من الاغلاق.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال افخاي ادرعي في تصريح صحفي "انه بعد مشاورات امنية تقرر إعادة فتح مساحة الصيد البحري في بحر غزة الى 15 ميلا بحريا" مشيرا الى ان "عودة الحياة المدنية تجاه القطاع مشروطة بعودة الهدوء".

وكانت سلطات الاحتلال قد أغلقت بحر غزة امام الصيادين الاثنين الماضي عقب اطلاق عدد من القذائف الصاروخية من غزة تجاه المستوطنات الإسرائيلية تزامنا مع التوترات الأمنية في القدس ووضع الحواجز الاسرائيلية في باحة ساحة العمود والاعتداء على المقدسيين.