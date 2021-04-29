الهند: 3645 وفاة و379257 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - اعلنت الهند اليوم الخميس تسجيل 3645 حالة وفاة بالإضافة إلى 379257 إصابة جديدة خلال ال 24 ساعة الماضية اثر تفشي السلالة الجديدة المتحورة من فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) في البلاد.

وذكرت وزارة الصحة ورعاية الاسرة الهندية ان الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت بذلك إلى 204832 وفاة و18376524 إصابة بالفيروس التاجي.

وأشارت الوزارة الى ان عدد المتعافين ارتفع أيضا ليصل إلى 15086878 شخصا.

وانضمت الى العاصمة الهندية نيودلهي عدد من الولايات في فرض الاغلاق والقيود على حركات الناس وسط ارتفاع في عدد الاصابات وعدم تحسن الوضع الصحي.

واستخدمت الحكومة المركزية طائرات تابعة للقوات الجوية وقطارات لنقل الاكسجين الى المستشفيات فيما تسعى إلى تحويل الآلاف من عربات القطارات الى مستشفيات مؤقتة في ضوء معاناة قدرة البنية الصحية على استيعاب الاعداد الكبيرة من المصابين بفيروس (كورونا).