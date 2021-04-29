عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 29 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، الخميس، مقتل انتحاري يرتدي حزاما ناسفا حاول دخول مديرية أمنية وسط كركوك.



وذكرت الخلية، في بيان، أن "القوات الأمنية تمكنت من قتل إرهابي انتحاري يرتدي حزاما ناسفا حاول الدخول إلى مديرية الأمن الوطني في محافظة كركوك".

وأضافت أن "الحادث أدى الى إصابة إثنين من أفراد الحماية بإصابات طفيفة، جراء انفجار الحزام الناسف بسبب إطلاق النار عليه من قبل حرس المديرية".

والثلاثاء الماضي، شهد العراق عددا من التفجيرات المتفرقة أحدها استهدف قوات للتحالف الدولي والأخرى لعناصر أمنية عراقية.

واستهدفت 3 تفجيرات في أوقات متفرقة من اليوم، أرتال دعم لوجستي تابعة للتحالف الدولي في محافظتي الديوانية وذي قار العراقيتين.