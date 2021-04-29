شكرا لقرائتكم اليمن والحوثي جريمة حوثية جديدة بحق الطفولة.. مقتل طفلتين في تعز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قُتلت طفلتان بشظايا قذيفة "هاون" أطلقتها ميليشيا الحوثي، مساء الأربعاء، على منزل في مديرية مقبنة غرب محافظة تعز (جنوبي غرب اليمن).

ونقلت مواقع إخبارية يمنية عن مصدر محلي قوله، إن قذيفة أطلقها الحوثيون سقطت في منزل المواطن علي حسان أحمد بقرية السبيل في عزلة القحيفة التابعة لمديرية مقبنة.

وأكدت أن القذيفة الحوثية أدت إلى وفاة الطفلة مواهب علي حسان والطفلة فرح أحمد علي أحمد، أثناء تواجدهما في المنزل الذي تضرر بشكل كبير.

2 صور الطفل ميثاق فؤاد الطفل ميثاق فؤاد الطفلة مواهب علي حسن

وتعمد ميليشيا الحوثي إلى استهداف منازل المواطنين والأحياء السكنية متسببةً بسقوط ضحايا معظمهم من النساء والأطفال.

إلى ذلك، أصيب طفل ومواطن مسن، الأربعاء، بشظايا قذائف ميليشيات الحوثي في مدينة حيس جنوب الحديدة، غربي اليمن.

وقال مصدر طبي إن المواطن هارون رشيد البالغ من العمر 70 عاماً، والطفل ميثاق فؤاد، أصيبا بشظايا قذائف الحوثيين بينما كانا يتواجدان بالقرب من منزلهما.

وأضاف المصدر أن الأهالي هرعوا لإسعاف المصابين إلى مستشفى الخوخة لتلقي العلاج والإسعافات الأولية.

وتواصل ميليشيات الحوثي مسلسل جرائمها ضد الإنسانية بحق المدنيين في محافظة الحديدة، ضمن خروقاتها المتكررة للهدنة الأممية.