شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا ترسل إمدادات للهند بـ100 مليون دولار لمواجهة «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عادي
29 أبريل 2021
12:22 مساء
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واشنطن-رويترز
قال البيت الأبيض في بيان، إن الولايات المتحدة سترسل إلى الهند إمدادات تزيد قيمتها على 100 مليون دولار لمساعدتها في التصدي لزيادة في حالات الإصابة بوباء «كوفيد-19». وأضاف البيان، أن الإمدادات التي تبدأ بالوصول إلى الهند، الخميس، وتستمر حتى الأسبوع المقبل، تشمل ألف أسطوانة أوكسجين، و15 مليون كمامة (إن 95)، ومليون وحدة لاختبار التشخيص السريع.
وأفاد البيت الأبيض بأن الولايات المتحدة أعادت أيضاً توجيه طلبيتها الخاصة من إمدادات تصنيع لقاح «أسترا زينيكا» للهند. وقال البيت الأبيض: «مثلما أرسلت الهند مساعدات للولايات المتحدة عندما كانت المستشفيات عندنا تعاني من الضغط في بداية الجائحة، فإن الولايات المتحدة عاقدة العزم على مساعدة الهند وقت شدتها».
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