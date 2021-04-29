مقتل طفلين وإصابة 16 في هجوم بسكين على روضة بالصين

قتل رجل مسلح بسكين طفلين، وأصاب 16 آخرين، في روضة أطفال في منطقة قوانجتشي، في جنوب غرب الصين، الأربعاء، حسبما قالت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية، «شينخوا».

وذكرت «شينخوا» في وقت سابق، أن طفلين تعرضا لإصابات بالغة في الهجوم الذي وقع نحو الساعة الثانية بعد الظهر (06:00 بتوقيت جرينتش)، في مدينة بايليو. وقالت الوكالة، نقلاً عن إدارة الإعلام في مدينة بايليو، إن حالة المصابين الستة عشر تتحسن بعد تلقي العلاج في مستشفى الشعب في المدينة. وأفادت في وقت سابق، بأن الشرطة ألقت القبض على مشتبه فيه.