شكرا لقرائتكم خبر عن 30 % نمو الطلب على السبائك والعملات الذهبية في الإمارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: عبير أبو شمالة

ارتفع الطلب على السبائك والعملات الذهبية في الإمارات بحوالي 30% في الربع الأول من العام الجاري، ليصل إلى 2.3 طن مقابل 1.8 طن في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الماضي 2020.

في الوقت نفسه؛ تراجع الطلب الاستهلاكي على الذهب في الدولة بحوالي 6% إلى 10.7 طن مقابل 11.3 طن في الربع الأول من عام 2020.

وأظهرت البيانات الفصلية لـ"مجلس الذهب العالمي" تراجع الطلب على الحلي والمجوهرات الذهبية في الدولة بحوالي 12% في الأشهر الثلاثة الأولى من 2021 إلى 8.3 طن مقابل 9.5 طن في الربع الأول من 2020.

وكان الطلب الاستهلاكي على الذهب في الدولة تراجع في العام الماضي بحوالي 32% إلى 26.7 طن مقابل 39.1 طن في 2019 نتيجة تبعات الجائحة التي أثرت في الطلب في الفصول من الثاني إلى الأخير من 2020. لكن الطلب على العملات والسبائك الذهبية ارتفع بحوالي 3% في العام الماضي إلى 5.2 طن، وتراجع الطلب على الحلي والمجوهرات الذهبية على أساس سنوي بحوالي 37% في 2020 إلى 21.5 طن. ووصل نصيب الفرد من إجمالي الطلب على الذهب في الإمارات إلى 2.4 جرام في العام الماضي، مقابل 3.6 جرام في 2019.