شكرا لقرائتكم خبر عن القرية العالمية تدعم «100 مليون وجبة» بلوحة تضم 2500 فانوس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:

”الخليج 365”

تمكنت القرية العالمية، أحد أكبر المتنزّهات الثقافية في العالم، والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، من تحقيق رقم جديد في «غينيس» للأرقام القياسية، مقتربة من هدفها في تحطيم 25 رقماً قياسياً، احتفالاً بموسم اليوبيل الفضي، محققة 23 رقماً حتى الآن، وتخطط لتحقيق رقمين جديدين قبل ختام الموسم الحالي. وشهدت القرية يوم الثلاثاء 27 أبريل، تشكيل عبارة «100,000,000 وجبة» مستخدمة 2500 فانوس رمضاني، لتحقق عبرها لقب «أكبر رقم مصنوع من الفوانيس الرمضانية»، دعماً لحملة «100 مليون وجبة» الوطنية.

وتهدف الحملة إلى توفير الطعام للمحتاجين والفئات المستهدفة في قارات إفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية، خلال شهر رمضان. ولقيت محاولة القرية تحقيق الرقم القياسي استحسان الضيوف، بحيث وزّعت الفوانيس عليهم هدية رمضانية مميزة، بعد الإعلان عن تحقيق الرقم. وسعت بهذه المحاولة إلى تشجيع ضيوفها للمساهمة في دعم الحملة التي تحمل رسالة نبيلة من الإمارات إلى العالم. وعرضت لوحات توعوية للحملة بالقرب من اللوحة الفنية التي نصبت لتحقيق الرقم لتفصيل كيفية المساهمة للضيوف الموجودين في الموقع، عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للحملة.

تعد الأيام الثلاثة المتبقية للموسم، حتى الثاني من مايو 2021، الفرصة الأخيرة للضيوف للتمكن من زيارة موسم اليوبيل الفضي للقرية العالمية، والاستفادة من الصفقات المميّزةة لهدايا العيد والاستمتاع بأجواء ليالي رمضان المميزة. وسيكون الضيوف على موعد مع أكبر محاولات القرية في تحقيق الرقم القياسي الخامس والعشرين، في آخر يوم من موسمها، الأحد 2 مايو، من التاسعة مساءً.