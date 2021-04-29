مستثمرون صينيون يجرون محادثات لشراء حصة في «أرامكو»

(رويترز)

أبلغت عدة مصادر رويترز، الأربعاء، أن مستثمرين صينيين كباراً يجرون محادثات لشراء حصة في «أرامكو» السعودية، بينما تستعد شركة النفط الوطنية لبيع جزء آخر إلى مستثمرين دوليين.

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قال في تصريحات متلفزة، الثلاثاء، إن السعودية تجري نقاشات لبيع واحد في المئة من «أرامكو» إلى شركة طاقة عالمية رائدة، وإنها قد تبيع مزيداً من الأسهم، بعضها إلى مستثمرين دوليين، في غضون عام، أو اثنين.

وستصل قيمة حصة قدرها واحد في المئة إلى نحو 19 مليار دولار، من واقع القيمة السوقية الحالية لشركة أرامكو.

وقال مصدران لرويترز إن مؤسسة الاستثمار الصينية (سي.آي.سي)، وهي صندوق الثروة السيادي الصيني، من بين المستثمرين المحتملين.

وقال أحد المصادر، وهو قريب من «سي.آي.سي»، إن «أرامكو» تجري محادثات مع «سي.آي.سي»، ومع شركات نفط وطنية صينية، ولم تعلق «سي.آي.سي» على الخبر، ولم يتسن التواصل مع أي من الشركات الصينية حتى الآن للحصول على تعليق.

وقال المصدر الثاني، ويعمل لدى صندوق استثمار مباشر مدعوم حكومياً، إن «أرامكو» على اتصال بمستثمرين صينيين منذ سنوات قليلة، وإن«سي.آي.سي» هي المستثمر الأرجح.

وقال ثالث قريب من «أرامكو»: «للمملكة علاقات وطيدة مع الصين... المساهم الرئيسي سيبت ماذا يفعل بأسهمه».

والسعودية هي أكبر مصدر للنفط في العالم، وظلت في مارس/ آذار أكبر مورد للنفط الخام إلى الصين، للشهر السابع على التوالي.

وقال مصدر آخر إنه قبل جائحة «كوفيد-19»، أجرت «أرامكو» جولة في أنحاء الصين بحثاً عن مستثمرين، حيث تحدثت إلى جميع المستثمرين الحكوميين الرئيسيين ممن لهم أموال في الخارج، لكن عدداً قليلاً فحسب، أبدى اهتماماً.

وكانت «سي.آي.سي» وصندوق طريق الحرير الصيني من بين الكيانات التي خاطبتها.

و«أرامكو» هي أكبر شركة نفط في العالم، وقد أُدرجت في البورصة السعودية أواخر 2019، لتجمع 25.6 مليار دولار من عملية الطرح العام الأولي، ثم باعت مزيداً من الأسهم إلى مستثمري الطرح لتصل بالحصيلة الإجمالية إلى 29.4 مليار دولار.

وقال الأمير محمد بن سلمان: «الآن هنالك نقاش عن الاستحواذ على واحد في المئة من قبل إحدى الشركات الريادية في العالم، وهذه ستكون صفقة مهمة جداً تعزز مبيعات «أرامكو» في الدولة، أو الشركة التي موجودة في الدولة المعينة، ولا أستطيع ذكر اسمها لكن دولة ضخمة جداً».

وتابع في مقابلة بثها التلفزيون السعودي بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة لإطلاق خطة رؤية 2030: «هناك أيضاً نقاشات مع شركات أخرى لشراء حصص مختلفة في جزء من أصل «أرامكو» قد يتحول لصندوق الاستثمارات العامة، وفي جزء سيطرح أطروحات سنوية في السوق السعودي».

وكان طرح «أرامكو» في 2019 أحد أركان برنامج تنويع موارد الاقتصاد الرامي إلى جذب الاستثمار الأجنبي.

وقال الأمير محمد في المقابلة إن الرياض تعزز علاقاتها مع الصين والهند وروسيا، ومع ذلك، تظل الولايات المتحدة شريكاً استراتيجياً، رغم بعض الخلافات مع إدارة بايدن.

وقال الأمير محمد بن سلمان: «الصين أعلنت أن المملكة العربية السعودية شريك استراتيجي، والهند كذلك أعلنت المملكة شريكاً استراتيجياً، وروسيا أعلنت كذلك المملكة شريكاً استراتيجياً».