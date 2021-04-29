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4.86 مليار ريال أرباح «سابك» في الربع الأول

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عادي

29 أبريل 2021

11:33 صباحا

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أعلنت الشركة للصناعات الأساسية (سابك)، الخميس تسجيل صافي ربح 4.86 مليار ريال (1.3 مليار دولار) في الربع الأول من العام، عازية ذلك إلى ارتفاع في متوسط أسعار بيع المنتجات، وذلك مقارنة مع خسارة في الفترة نفسها قبل عام.
كانت سابك قد سجلت خسارة صافية بلغت 1.05 مليار ريال في الربع المنتهي في 31 مارس 2020 عندما تأثرت الأرباح بمخصصات انخفاض في قيمة بعض الأصول الرأسمالية.
تتجاوز أرباح الربع الأول من 2021 متوسط توقعات عند 3.68 مليار ريال استنادا إلى خمسة محللين في رفينيتيف أيكون. (رويترز)

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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