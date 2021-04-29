«أمانات» تبيع حصتها في «تعليم القابضة» بـ350 مليون درهم

دبي: ”الخليج 365”

أعلنت شركة «أمانات القابضة» أنها باعت حصتها البالغة 21.7% في شركة «تعليم القابضة» أحد مزودي خدمات التعليم في الإمارات، بقيمة 350 مليون درهم إلى مشتر استراتيجي، مشيرة إلى أن عملية البيع تمت من خلال شركتها التابعة «تالنت إنفستمنتس»، حيث تم بيع شركة «تعليم القابضة» إلى «مؤسسة صندوق المعرفة».

وأوضحت الشركة أنه نتج عن هذه الصفقة عائد نقدي إجمالي قدره 225 مليون درهم، وتضمن ذلك توزيعات الأرباح ابتداء من تاريخ الاستثمار في تعليم، والذي يمثل 2.2 ضعف كعائد على الاستثمار وكمعدل عائد داخلي بنسبة 21%.

وتوقعت الشركة فيأن تسجل صافي ربح من بيع حصتها بقيمة 160 مليون درهم، مشيرة إلى أن الأثر المالي للصفقة سيظهر في الربع الثاني من عام 2021.

وأفادت بأن عملية التخارج من حصة الأقلية في شركة «تعليم» تتواءم مع هدفها الاستراتيجي المتمثل في كونها مساهما مؤثرا في منصات متخصصة لكل من قطاع الرعاية الصحية والتعليم.