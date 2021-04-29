النفط يرتفع 1% وسط تفاؤل حيال الطلب على الوقود

ارتفعت أسعار الخام أكثر من 1%، الأربعاء، بعد أن شهدت مخزونات نواتج التقطير الأمريكية تراجعا كبيرا وزادت شركات التكرير النشاط إلى أعلى مستوياته في أكثر من عام، مما عزز الآمال في تنامي الطلب على الوقود بأكبر مستهلك للنفط في العالم.

كانت أوبك بلس، المؤلفة من منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاء لها، قررت، الثلاثاء عدم تغيير خطط التخفيف التدريجي لقيود إنتاج النفط من مايو إلى يوليو، معطية مؤشرا على ثقة المجموعة في أن الطلب العالمي سيتعافى.

وقال تاماس فارجا، المحلل لدى بي.في.إم أويل أسوسيتس، «السوق مدعومة بثقة واسعة أن نهاية كوفيد تلوح في الأفق.»

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 85 سنتا بما يعادل 1.3% ليتحدد سعر التسوية عند 67.27 دولار للبرميل. وزادت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 92 سنتا أو 1.5 بالمئة لتغلق على 63.86 دولار للبرميل. (رويترز)