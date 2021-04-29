شكرا لقرائتكم خبر عن «بوينج» توقف تسليم طائرات 737 ماكس بسبب مشكلة في الكهرباء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكدت شركة بوينج، الأربعاء وقف تسليم طائرات 737 ماكس بعد أن أفضت مشكلة في الكهرباء إلى وقف جانب من أسطول ذلك الطراز عن التحليق.

وكانت رويترز ذكرت في 16 أبريل نيسان أن بوينج توقفت عن تسليم طائرات 737 ماكس ذات الممر الواحد بعد مشكلة تتعلق بالتوصيلات المصممة للحفاظ على السلامة في حالة حدوث زيادة في الجهد داخل نظام التحكم في الطاقة الاحتياطية.

وتأتي المشكلة الجديدة بعد شهور من عودة الطائرة إلى الخدمة في أعقاب حظر طويل يتعلق بالسلامة نجم عن مشاكل تخص تصميم الكمبيوتر. واستمر الحظر 20 شهرا بعد حادثين مميتين.

وأصدرت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية توجيها جديدا، الأربعاء يلزم بوينج بإصلاح ذلك الخلل قبل أن يتسنى لتلك الطائرات التحليق مجددا.

وكانت الإدارة أعلنت الأسبوع الماضي أن المشكلة تؤثر على 109 طائرات سلمتها بوينج لشركات طيران في جميع أنحاء العالم. لكن بوينج لم تحدد بعد عدد الطائرات الإضافية التي لم تسلمها ويتعين إصلاحها.

وقال رئيس بوينج التنفيذي ديف كالهون في رسالة بالبريد الإلكتروني للموظفين إن الشركة «تضع اللمسات الأخيرة على الخطط والوثائق مع إدارة الطيران الاتحادية لتحديد العملية اللازمة من أجل أن يتمكن المشغلون (شركات الطيران) من إعادة طائراتهم إلى الخدمة».

لكنه لم يحدد موعدا لحل هذه المشكلة.

وسلمت بوينج أكثر من 85 طائرة 737 ماكس منذ رفع معظم الهيئات التنظيمية في العالم الحظر الذي فرضته عليها بعد الحادثين.

(رويترز)