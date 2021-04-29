شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسى بعيد العمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة عيد العمال، مؤكدا أنه يجسد احترام الدولة لما يقدمه عمال مصر من إسهامات في شتى ميادين الحياة.

قال رئيـس مجلس النواب في نص البرقية: "اسمحوا لي أن أتقدم إليكم باسمى واسم أعضاء مجلس النواب بخالص التهنئة ‏القلبية وأزكاها بحلول عيد العمال الذى يجسد احترام الدولة وتقديرها لما يقدمه ‏عمال مصر من إسهامات في شتى ميادين الحياة، والذى يمثل فيها العامل المصرى قاعدة ‏الانطلاق نحو تغيير الواقع وبناء حاضر ومستقبل نتطلع إليه جميعاً.‏"

وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي: "أن جماهير شعب مصر العظيم التي أعطتكم ‏ثقتها وجرى اسمكم على لسانها من أجل تفجير ينابيع الخير في ربوع مصر، ‏وحفظكم لهيبة الدولة وخوض معارك التطوير وبناء صروح جديدة للإنتاج على أرض ‏مصر تليق باسمها وتاريخها وتراثها."

وتابع :"عمال مصر الذين تحقق بسواعدهم تنفيذ هذه المشروعات العملاقة، يدركون ‏جيداً أنكم عودتمونا إنجاز ما تعدون وأنكم أوفيتم بما وعدتم".

واختتم رئيس مجلس النواب، قائلا: "إن مصر المستقرة ‏هي شموخنا ومصدر اعتزازنا وسوف تعيش آمنة مستقرة بفضل رعايتكم ومن خلفكم ‏شعب آمن بكم".