السيطرة على حريق اندلع في شقة سكنية بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:

سيطرت قوات الحماية المدنية بسوهاج، اليوم الخميس، على حريق اندلع في شقة سكنية بالطابق الثاني، بقرية شطورة.



تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء حسن محمود إخطارًا من مركز شرطة طهطا بنشوب حريق بشقة بناحية قرية شطورة.

وتبين نشوب الحريق بشقة بالطابق الثاني ملك "علاء. ا" 45 عامًا، عامل، وجرت السيطرة على الحريق وإخماده، دون حدوث أي خسائر أو إصابات بشرية.

ورجح المذكور أن يكون سبب الحريق حدوث ماس كهربائي، وأضاف باحتراق بعض المنقولات المنزلية، ونفى الشبهة الجنائية.

حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.