الإدارة الأمريكية تخطط لإرسال وفد يضم عدداً من كبار المسؤولين إلى الشرق الأوسط لهذا السبب

محمد الفلاح - الخميس 29 أبريل 2021

كشفت مصادر مُطلعة، عن تخطيط الإدارة الأمريكية لإرسال وفد يضم عدداً من كبار المسؤولين إلى الشرق الأوسط خلال الأسبوع الجاري، للتباحث مع بلدان المنطقة بشأن المحادثات النووية الإيرانية.



ووفق المصادر ذاتها فإنّ الوفد يتكون الوفد من أعضاء من وزارة الخارجية الأمريكية ومجلس الأمن القومي ووزارة الدفاع الأمريكية، وسيرأسه منسق سياسة الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي الأمريكي بريت ماكغورك ومستشار وزارة الخارجية، ديريك شوليت.

وأكّد مطلعون على الملف، أنّ من بين الأعضاء الآخرين في الوفد الأمريكي، جوي هود، القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، ودانا سترول نائبة مساعد وزير الدفاع لشؤون الشرق الأوسط. ووفق ما كشفه مسؤولون لوكالة «بلومبيرغ» فإنّ المملكة العربية السعودية ستكون المحطة الأولى للوفد.

وذكرت «بلومبيرغ»، أن زيارة الوفد الأمريكي للمنطقة تهدف لطمأنة الحلفاء حول المحادثات النووية مع إيران. وقال مسؤول في الإدارة الأمريكية، طلب عدم الكشف عن هويته، أنّ الوفد سيناقش قضايا مهمة مرتبطة بالأمن القومي للولايات المتحدة والجهود المستمرة لتهدئة التوترات في الشرق الأوسط.