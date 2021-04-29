جريحان في تفجير انتحاري قرب مديرية أمن بكركوك العراقية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، الخميس، مقتل انتحاري يرتدي حزاما ناسفا حاول دخول مديرية أمنية وسط كركوك.

وذكرت الخلية، في بيان، أن "القوات الأمنية تمكنت من قتل إرهابي انتحاري يرتدي حزاما ناسفا حاول الدخول إلى مديرية الأمن الوطني في محافظة كركوك".

وأضافت أن "الحادث أدى الى إصابة إثنين من أفراد الحماية بإصابات طفيفة، جراء انفجار الحزام الناسف بسبب إطلاق النار عليه من قبل حرس المديرية".

والثلاثاء الماضي، شهد العراق عددا من التفجيرات المتفرقة أحدها استهدف قوات للتحالف الدولي والأخرى لعناصر أمنية عراقية.

واستهدفت 3 تفجيرات في أوقات متفرقة من اليوم، أرتال دعم لوجستي تابعة للتحالف الدولي في محافظتي الديوانية وذي قار العراقيتين.

وقال مصدر، في حديث لـ"الخليج 365"، إن "تفجيراً بعبوة ناسفة استهدف ظهر اليوم، رتلاً لوجستياً للتحالف الدولي أثناء مروره على طريق الديوانية السريع، في جنوب العراق".

وبحسب المصدر فإن "التفجير لم يسفر عن أي أضرار بشرية أو مادية في الرتل المستهدف".

واستهدفت عبوتان ناسفتان في تفجير مزدوج تفصل بينهما ثوان معدودة، رتلا تابعا للقوات الأمريكية على الطريق الدولي السريع غربي ذي قار قرب ما يعرف بـ"الجسر الأمريكي".

وأوضح المصدر، أن "الانفجارين تسببا بأضرار مادية في إحدى السيارات التابعة للشركة اللوجستية والتي كانت تحمل معدات عسكرية".

وتتصاعد حدة الهجمات الإرهابية التي تشنها عناصر تنظيم داعش منذ أكثر من عام، بعد عودة نشاط الخلايا النائمة وتوافر ملاذات وقواعد لمسليحه.

وعاد داعش إلى تهديد المدن ومهاجمة القوات الأمنية مجدداً، عقب خسارته المدن التي سيطر عليها في شمال وغرب العراق خلال أحداث يونيو/حزيران 2014.

وتطارد القوات العراقية وبدعم من التحالف الدولي الذي يوفر الغطاء الجوي، بقايا فلول تنظيم داعش من خلال سلسلة عمليات عسكرية أسفرت عن مقتل المئات من العناصر الإرهابية بينهم قيادات من الصف الأول.