مقتل أربعة أشخاص باعتداء «غامض» على مركز للمعوقين في ألمانيا

برلين- أ.ف.ب

قتل أربعة أشخاص وأصيب خامس بجروح خطرة في مركز للمعوقين قرب برلين، بينما أوقفت موظفة في المؤسسة يشتبه في أنها المهاجمة، كما ذكرت الشرطة المحلية ليل الخميس. وقالت الشرطة في بيان إن «إصابات جميع الضحايا هي، بحسب النتائج، نتيجة استخدام عنف شديد ومفرط»، دون أن تتمكن على الفور من إعطاء تفاصيل عن ملابسات جرائم القتل المزعومة.

وعثر على القتلى الأربعة في المساء في غرفهم الخاصة في هذه المنشأة الواقعة في مدينة بوتسدام المجاورة للعاصمة برلين، وفقاً للشرطة.

وأضاف المحققون أنه تم توقيف موظفة في المؤسسة تبلغ من العمر 51 عاماً «ثمة شبهات قوية» في أنها الفاعل، مضيفين أن دوافع الجرائم المفترضة لا تزال في هذه المرحلة «غير محددة وغامضة». ومركز ثوسنيلدا-فون-سالديرن-هاوس متخصص في استقبال ودعم الأشخاص ذوي الإعاقات الجسدية أو العقلية خصوصاً المكفوفين والمصابين بالتوحد.