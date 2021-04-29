شكرا لقرائتكم خبر عن المرضى يموتون على أبواب المستشفيات.. أزمة الوباء تتصاعد في الهند والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نيودلهي-أ.ف.ب

أعلنت وزارة الصحة الهندية، الخميس، تسجيل 3645 وفاة بوباء «كوفيد-19» خلال 24 ساعة، بزيادة 350 عن اليوم السابق في حصيلة قياسية جديدة لهذا البلد الذي انتشر فيه الوباء بشكل واسع. وبذلك ارتفع عدد الوفيات المرتبطة بفيروس «كورونا» في الهند التي تشهد موجة حادة من انتشار المرض، إلى 204 آلاف و832. وسجلت الهند نحو 380 ألف إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، في رقم قياسي عالمي جديد أيضاً، حيث إن كثيراً من المرضى يموتون على أبواب المستشفيات.

وفي نيسان/إبريل وحده، أحصت البلاد أكثر من ستة ملايين إصابة جديدة بـ«كوفيد-19».

وهذه الزيادة الهائلة نسبت جزئياً إلى متحور هندي للفيروس، إلى جانب التجمعات الحاشدة في المناسبات السياسية والدينية، تسبب ضغطاً هائلاً على المستشفيات التي تعاني نقصاً في الأسرة والأدوية والأكسجين.

وفي مقابلة مع صحيفة «إنديان إكسبريس» اعترف كبير المستشارين العلميين للحكومة البروفيسور كاي فيجاي راغافان، أنه كان بإمكان الحكومة فعل المزيد للاستعداد لهذه الموجة الثانية. وقال إن «الحكومة المركزية وحكومات الولايات بذلت جهوداً كبيرة لتعزيز البنية التحتية للمستشفيات والرعاية الصحية خلال الموجة الأولى (...) لكن عندما تراجعت تلك الموجة قد يكون الشعور بخطورة الوضع تراجع أيضاً».

لكنه أضاف: «ببساطة ليس من الممكن تعزيز قدرات نظام الصحة العامة في عام واحد إلى مستوى يكفي للتعامل مع ما نشهده اليوم».

والأزمة الصحية خطيرة خصوصاً في نيودلهي حيث يموت الناس على أبواب المستشفيات المزدحمة.