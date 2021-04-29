الدولار يتراجع والذهب يصعد مع تمسك «الاحتياطي» بالتيسير

ارتفعت أسعار الذهب، الخميس، إذ انخفض الدولار بعد أن قرر مجلس الاحتياطي الأمريكي الإبقاء على أسعار الفائدة منخفضة في المستقبل المنظور، وذلك رغم تبنيه نظرة أكثر إشراقا للتعافي الاقتصادي.

وارتفع الذهب في التعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1784.26 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0538 بتوقيت جرينتش. وارتفعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.6 بالمئة إلى 1784.40 دولار للأوقية.

وهبط مؤشر الدولار 0.1 بالمئة مقابل عملات رئيسية أخرى، مما يعزز الإقبال على الذهب بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وقال جيفري هالي المحلل لدى أواندا «ظل مجلس الاحتياطي الفيدرالي قريبا من نبرته المائلة للتيسير الليلة الماضية في آخر اجتماع للجنة الاتحادية للسوق المفتوحة. مع إزالة نقطة المخاطرة هذه، هرع المستثمرون مرة أخرى إلى تعاملات مدفوعة بالتعافي العالمي، مما حدا بالدولار إلى الانخفاض، مع بقاء عائدات السندات الأمريكية دون تغيير».

كان الاحتياطي قال الأربعاء إنه من السابق لأوانه التفكير في التراجع عن دعمه الطارئ في وقت لا يزال فيه الكثير من العاملين فاقدين لوظائفهم بسبب الجائحة.

ومما زاد من جاذبية الذهب، خطة الرئيس الأمريكي جو بايدن لحزمة شاملة بقيمة 1.8 تريليون دولار للأسر والتعليم، والتي كشف عنها في أول خطاباته بالكونجرس.

يميل الذهب للاستفادة من إجراءات التحفيز واسعة النطاق لأنه يعتبر تحوطا في مواجهة التضخم.

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 2947.96 دولار للأوقية، وذلك بعد أن بلغ أعلى مستوياته على الإطلاق عند 1962.50 دولار يوم الثلاثاء.

وصعد البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1221.76 دولار، وربحت الفضة 0.8 بالمئة لتسجل 26.38 دولار للأقية.

تحركات الدولار

قبع الدولار قرب أدنى مستوياته في تسعة أسابيع، الخميس، إذ أعطى إصرار رئيس مجلس الاحتياطي جيروم باول على توقعات تميل للتيسير وخطط إنفاق جريئة من البيت الأبيض الضوء الخضر لانكماش في التعاملات العالمية.

يتسبب أيضا دفع بايدن في اتجاه حزمة إنفاق أخرى قيمة 1.8 تريليون دولار في إثارة احتمالات ارتفاع عجز الميزانية وعجز التجارة بالولايات المتحدة، وهي نقطة حساسة على طول الخط بالنسبة للدولار.

وكان اليورو أكبر مستغلي الفرصة ببلوغه أعلى مستوياته منذ أواخر فبراير عند 1.2149 دولار قبل أن يستقر عند 1.2134. ويفتح كسر مستوى المقاومة عند 1.2114 الطريق أمام استهداف مستويات تتراوح بين 1.2196 و1.2242 دولار.

يتناقض ميل الاحتياطي للتيسير بشكل واضح مع بنك كندا المركزي الذي بدأ بالفعل تخفيف شراءه للأصول، مما دفع الدولار للهبوط إلى قاع ثلاث سنوات أمام الدولار الكندي عند 1.2287 دولار كندي.

وجاء هبوط ملحوظ آخر مقابل الكرونة النرويجية، إذ سجل الدولار أدنى مستوياته منذ أكتوبر 2018 عند 8.1460 كرونة.

حققت الكرونة زيادة بفعل ارتفاع أسعار النفط، إذ دعم التعافي الاقتصادي العالمي الطلب على السلع الأساسية، وهو اتجاه يفيد أيضا الدولارين الأسترالي النيوزيلندي.

كما فقد الدولار كثيرا من مكاسب الأسبوع أمام الين، ليعاود النزول إلى 108.55 من أعلى مستويات الأربعاء عند 109.07. وتتسبب عطلة باليابان في جعله داخل نطاق محدود في التعاملات الآسيوية.

ومقابل سلة من العملات، كان الدولار قرب قاع تسعة أسابيع عند 90.543، ليكون على مسافة طويلة من ذروة ارتفاعاته عند 93.439 التي بلغها في نهاية مارس.

(رويترز)