شكرا لقرائتكم خبر عن تستكملها بنهاية 2022.. الصين تطلق الوحدة الأساسية لمحطتها الفضائية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت وكالة شينخوا الصينية، إنّ بكين أرسلت اليوم الخميس، إلى الفضاء الوحدة الأساسية لمحطتها الفضائية، مستهلة سلسلة من مهام الإطلاق الرئيسية التي تهدف إلى استكمال بناء المحطة بنهاية العام المقبل.

وأوضحت أنها ستعمل وحدة تيانخه، كمحور إدارة وتحكم لمحطة الفضاء تيانجونج، أي قصر السماء، مع عقدة يمكن أن تلتحم بما يصل إلى ثلاث مركبات فضائية في وقت واحد لفترات قصيرة، أو اثنتين لفترات طويلة.

ولفتت إلى أن المحطة الفضائية ستكون على شكل T مع الوحدة الأساسية في المركز وكبسولة المختبر على كل جانب، كما ستكون كل وحدة أكثر من 20 طنًا، عندما ترسو المحطة بالمركبات الفضائية المأهولة والبضائع، يمكن أن يصل وزنها إلى ما يقرب من 100 طن.

وبينت الوكالة أن المحطة ستعمل في مدار أرضي منخفض على ارتفاع من 340 كم إلى 450 كم، فيما يبلغ عمر تصميمه 10 سنوات، لكن الخبراء يعتقدون أنه يمكن أن يستمر لأكثر من 15 عامًا مع الصيانة والإصلاحات المناسبة.