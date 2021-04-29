صدمة لأنقرة.. السعودية تقرر إغلاق 8 مدارس تركية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت وسائل إعلام تركية، إن السعودية قررت إغلاق 8 مدارس تركية في نهاية العام الدراسي الحالي.

وأبلغت السلطات السعودية وزارة التربية التركية بأنه يتوجب على هذه المؤسسات الثماني إغلاق أبوابها نهائيًا عند انقضاء العام الدراسي الحالي.



وتضم هذه المؤسسات في المجموع 2256 تلميذًا، استنادًا إلى وسائل إعلام تركية.

ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية فإن وزارتَي الخارجية والتعليم التركيتين، لم تعلقان على القرار السعودي.

وفي مارس/أذار الماضي، كشفت وزارة التعليم التركية أن 26 مدرسة تركيّة تعمل في السعوديّة.

وتوتّرت العلاقات بين الرياض وأنقرة في شكل كبير منذ 2017، قبل أن تعرب تركيا في 25 أبريل/نيسان الجاري عن أملها في إنهاء المقاطعة مع السعودية.

وقال إبراهيم كالين، المتحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن تركيا تأمل في إنهاء المقاطعة، كاشفاً عن البحث عن سبل لإصلاح العلاقات بأجندة أكثر إيجابية مع السعودية.

وفي تغير ملحوظ في لهجة أنقرة، رحب مستشار أردوغان بالمحاكمة التي أجرتها السعودية وقضت العام الماضي بسجن ثمانية متهمين بقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي بين سبع سنوات و20 عاما.



وقال كالين: "لديهم محكمة أجرت محاكمات. اتخذوا قرارا وبالتالي فنحن نحترم ذلك القرار".

وكانت أنقرة قد قالت عندما صدر ذلك الحكم إنه لم يرق لمستوى التوقعات وحثت الرياض على التعاون معها، حيث تجري محاكمة 20 مسؤولا سعوديا غيابيا.