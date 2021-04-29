ميانمار.. هجوم بالصواريخ على قاعدتين جويتين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ذكرت وسائل إعلام وشاهد أن مهاجمين مجهولين شنوا هجمات على قاعدتين جويتين في ميانمار الخميس.

وتزامن ذلك مع ورود أنباء عن انفجارات في إحدى القاعدتين وإطلاق صواريخ على الأخرى.



هجمات جاءت بعد 3 أشهر من اضطرابات ميانمار التي أطلق شرارتها انقلاب عسكري في أول فبراير /شباط.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجومين ولم يريد تأكيد بشأن وقوع إصابات. ولم يرد متحدث عسكري على المكالمات التي تطلب التعليق، بحسب رويترز.

وذكرت وكالة أنباء دلتا في منشور على فيسبوك أنه في الهجوم الأول، وقعت 3 انفجارات في قاعدة جوية بالقرب من بلدة ماجواي بوسط البلاد في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وفي وقت لاحق، أُطلقت 5 صواريخ على إحدى القواعد الجوية الرئيسية بالبلاد، في ميكتيلا ، إلى الشمال الشرقي من ماجواي، حسبما أفاد المراسل ثان وين هلاينج، الذي كان بالقرب من القاعدة في ذلك الوقت، في منشور.

كما نشر المراسل مقطعا مصورا تضمن صوتا لما بدا أنه صاروخ على ارتفاع منخفض أعقبه انفجار. ولم يتسن التحقق من المقطع.

ومنذ الإطاحة بالحكومة المنتخبة بقيادة أونج سان سو تشي، تهز الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية المدن والبلدات.

ويشن الجيش حملة قمع باستخدام القوة الفتاكة موقعا أكثر من 750 قتيلا، وفقا لجماعة حقوقية.

كما اندلع القتال بين الجيش والمتمردين من الأقليات العرقية منذ الانقلاب، وشنت القوات المسلحة العديد من الضربات الجوية في الشمال والشرق.