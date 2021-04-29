اليوم.. المبعوث الأمريكي إلى اليمن يبدأ زيارة للسعودية وعمان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 29 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

يتوجه المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن، تيموثي ليندركينج، الخميس، إلى السعودية وسلطنة عمان.



وبحسب وزارة الخارجية الأمريكية فإن "ليندركينج" سيجري محادثات مع المسؤولين الحكوميين في المملكة والسلطنة.

والأربعاء، قال مسؤول أمريكي كبير، إن فريقا من المبعوثين الأمريكيين سيتوجه إلى الشرق الأوسط لإجراء محادثات حول انتهاكات إيران بالمنطقة.

المحادثات الأمريكية جاءت وسط تصاعد المخاوف في المنطقة بشأن مسعى الرئيس الأمريكي جو بايدن للانضمام مرة أخرى إلى الاتفاق النووي الإيراني.

وقال المسؤول، حسب وكالة رويترز: "سيسافر وفد رفيع.. خلال الأسبوع المقبل لمناقشة عدد من القضايا الهامة المتعلقة بالأمن القومي الأمريكي والجهود المستمرة لتخفيف التوترات في منطقة الشرق الأوسط".

كان وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، جدد تأييد بلاده للهدنة في اليمن والعودة لطاولة المفاوضات.

وسبق أن أعلنت طهران تأييدها لوقف إطلاق النار في اليمن، ولكن جاءت تصريحات ظريف هذه المرة بعد ساعات من دعوة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مليشيا الحوثي لوقف الحرب والتفاوض.

وبحسب وزارة الخارجية الإيرانية، فإنّ ظريف "جدد التأكيد على أن الحل السياسي هو السبيل الوحيد لتسوية الأزمة في اليمن، والمطالبة بوقف إطلاق النار وتفعيل المفاوضات اليمنية".

وقتل وأصيب عشرات الآلاف من الأشخاص منذ بداية الحرب في اليمن عام 2014، التي تصاعدت منذ أكثر من شهرين، مع سعي الحوثيين للتقدم والسيطرة على مدينة مأرب، شمالي اليمن.