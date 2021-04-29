شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر معارض تركي يقاضي أردوغان ويطالب بتعويض قدره 128 ألف ليرة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 29 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

رفع نائب رئيس الكتلة الحزبية بحزب الشعب الجمهوري، أنجين ألتاي، دعوى قضائية تعويضية ضد رئيس الجمهورية التركي، رجب طيب أردوغان، بعد تصريحاته المحرضة ضده والمهينة له.



وقال موقع «جمهورييت» التركي، إن أردوغان هاجم ألتاي، ووصفه بأنه شخص عديم الأخلاق والتربية، عقب تصريح لنائب حزب الشعب في برنامج تلفزيوني قال فيه إنه يتمنى أن يكون مصير أردوغان مثل مصير رئيس وزراء تركيا السابق، عدنان مندريس، الذي أزاحه الجيش التركي من السلطة بالقوة، وأعدم شنقًا في 1961. كما سبق وتوعد ألتاي لأردوغان بأن يخلعه الشعب عبر الانتخابات الديمقراطية،

وأوضح ألتاي أن الدعوى القضائية المرفوعة أمام محكمة أنقرة المدنية الابتدائية الرابعة عشرة تطالب بتعويض قدره 128 ألف ليرة تركية.