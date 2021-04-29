التعليم: استكمال مناهج شهر مايو لطلاب مدارس المتفوقين أونلاين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة علي:

أكد الدكتور محمد فاروق مدير وحدة مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا "ستيم"، بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم استكمال منهج شهر مايو لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي بالمدارس.

وأضاف فاروق في تصريحات خاصة لمصراوي، أنه رغم قرار الوزارة بإنهاء العام الدراسي بنهاية شهر أبريل، إلا أنه حرصاً على مصلحة الطلاب سيتم شرح مناهج شهر مايو أون لاين، مؤكداً أنه سيتم إعادة شرح منهج مايو مرة أخري قبل بداية العام الدراسي الجديد.

وقررت الوزارة أن تكون نهاية شهر أبريل الجاري، هي نهاية العام الدراسي لسنوات النقل من رياض الأطفال حتى الصف الثاني الثانوي، باستثناء الشهادتين الإعدادية والثانوية.​