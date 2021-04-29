مريض نفسي يقتل والدته طعنا بسكين بالمحلة الكبرى

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية - مروة شاهين:

قتل شاب يعاني من مرض نفسي والدته طعنا بسلاح أبيض داخل شقتهم بمدينة المحلة الكبرى.

تلقى اللواء هانى مدحت، مدير أمن الغربية، إخطارا من العقيد هشام نوار مأمور قسم ثالث المحلة بورود بلاغ لشرطة النجدة بمقتل السيدة وسيلة عبد النبي محمد " 48 سنه بطعنة بسلاح ابيض بالرقبة مما أدى إلى وفاتها في الحال، داخل شقتها بمنطقة جلال الدين، وتم نقلها لمشرحة مستشفى المحلة العام.

وتبين من التحريات قيام نجلها ويعانى من اضطرابات نفسية ويدعى طارق مصطفى محمد عبد الباقي، بطعنها عدة طعنات أودت بحياتها فى الحال، وتم القبض على المتهم واقتياده للقسم.