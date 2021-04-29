بايدن أمام الكونجرس.."أميركا تمضي قدماً مرة جديدة"

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، في أول خطاب له أمام الكونجرس، أنّ أميركا "تمضي قدماً مرةً جديدة" بعد سلسلة من الأزمات الهائلة، معبّراً عن إرادته في الإصلاح، وداعياً الأغنياء إلى "دفع نصيبهم العادل".

وعشية بلوغه محطة رمزية هي أول مئة يوم من ولايته الرئاسية، قال بايدن "بعد مئة يوم، يمكنني أن أقولها للبلاد: أميركا تمضي قدمًا مرة جديدة". وأضاف "أميركا مستعدة للانطلاق. نحن نعمل مرّةً جديدة، نحلم مرّة جديدة، نكتشف مرّة جديدة، نقود العالم مرة جديدة. لقد أظهرنا لبعضنا البعض وللعالم أنّه لا يوجد استسلام في أميركا".

وشدّد على أنّ هذا الجهد الوطني يجب أن يُركّز الآن على إعادة بناء الاقتصاد ومحاربة عدم المساواة من خلال "أكبر خطّة عمل منذ الحرب العالميّة الثانية".

ودعا الرئيس الأميركي إلى زيادة المساهمات الضريبيّة بالنّسبة إلى الشركات والأميركيّين الأكثر ثراءً، وذلك من أجل تمويل خطته لمساعدة العائلات.

وقال في الخطاب السنويّ أمام الكونجرس "حان الوقت لكي تبدأ الشركات الأميركيّة وأغنى 1% من الأميركيّين في دفع نصيبهم العادل".

وإن كان الخطاب الرئاسي في الكابيتول يشكل تقليداً راسخاً في الحياة السياسية الأميركية، فإن كلمة بايدن هذه السنة تجري في أجواء استثنائية حتّمتها الأزمة الصحية.

واعتبر بايدن أنّ خطة التطعيم ضدّ كوفيد-19 في الولايات المتحدة هي "واحدة من أعظم النجاحات اللوجستيّة" في تاريخ البلاد.

وقال إنّ "أكثر من نصف البالغين تلقّوا جرعة واحدة على الأقلّ" وإنّ "الوفيات بين كبار السنّ انخفضت 80% منذ يناير". وأضاف بحذر "لا يزال هناك عمل يتعيّن فِعله للتغلّب على الفيروس".