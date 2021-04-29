أميركا تقدم للهند إمدادات بأكثر من 100 مليون دولار لمواجهة كورونا

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قال البيت الأبيض في بيان إن الولايات المتحدة سترسل إلى الهند إمدادات تزيد قيمتها عن 100 مليون دولار لمساعدتها في التصدي لزيادة في حالات الإصابة بكوفيد-19.

وأضاف البيان أن الإمدادات التي تبدأ في الوصول إلى الهند اليوم الخميس وتستمر حتى الأسبوع المقبل تشمل ألف اسطوانة أوكسجين و15 مليون كمامة (إن 95) ومليون وحدة لاختبار التشخيص السريع.

وأفاد البيت الأبيض بأن الولايات المتحدة أعادت أيضاً توجيه طلبيتها الخاصة من إمدادات تصنيع لقاح أسترا زينيكا للهند، مما يتيح لها تصنيع أكثر من 20 مليون جرعة للوقاية من كوفيد-19.

وقال البيت الأبيض "مثلما أرسلت الهند مساعدات للولايات المتحدة عندما كانت المستشفيات عندنا تعاني من الضغط في بداية الجائحة فإن الولايات المتحدة عاقدة العزم على مساعدة الهند وقت شدتها".

وتجاوز عدد الوفيات في الهند بسبب جائحة فيروس كورونا 200 ألف أمس الأربعاء، فيما يرجع في جانب منه إلى نقص الأسرة في المستشفيات والأكسجين الطبي. وزاد عدد حالات الإصابة في الأربع والعشرين ساعة الماضية بنحو 361 ألف حالة جديدة وهو أكبر عدد للإصابات في يوم واحد في العالم ليرتفع إجمالي الإصابات في الهند إلى ما يقرب من 18 مليون إصابة.