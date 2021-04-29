حكومة أردوغان تسوق الخرافات للتغطية على فشلها الاقتصادي

ماذا تبقى من تصريحات المسؤولين الحكوميين ومحافظ البنك المركزي حول إلى أين تتجه 128 مليار دولار؟ أين ذهبت هذه المليارات؟ هل يمكن لحكومة الرئيس رجب طيب أردوغان أن تقنع المعارضة بصواب موقفها في تبديد احتياطيات البنك المركزي؟ مَن يتحمّل المسؤولية؟

وبحسب صحيفة أحوال، أثار الكاتب التركي باريش سويدان في مقال منشور له في موقع تي24 التركي أسئلة من هذا القبيل، ولفت إلى أنّه لا شيء من ذلك تقريبًا باستثناء التأكيد على أن المبيعات تتم من خلال بروتوكول بين البنك المركزي ووزارة الخزانة. وقال إنّه "تم التحقق منه" لأنّه كتب منذ أكثر من عام أن المبيعات تتم من خلال البروتوكول.

ولفت إلى أنّه تم وضع البروتوكول للخدمات المصرفية التي يقدمها البنك المركزي للخزينة وليس للمبيعات الاحتياطية. كما لفت إلى تحدث محافظ البنك المركزي شهاب كاوجي أوغلو ووزير الخزانة والمالية لطفي علوان عن البروتوكول، لكن هذه المرة ظهرت الخرافات لأنها لم تكشف عن محتواها.

وتساءل: هل تم وضع البروتوكول لبيع 128 مليار دولار؟ ثم أجاب: لا، تم التوقيع على البروتوكول لغرض مختلف، وتمّت إضافة بند بقيمة 128 مليار دولار فيما بعد... هذه ليست صحيحة.

ذكر الكاتب عدّة نقاط مفصلة في تعليقه على مساعي الحكومة التركية بالتغطية على فشلها الاقتصادي، عبر محاولتها الالتفاف على القانون، وتفسير المصطلحات والتلاعب بها وتطويعها بما يخدم مصالا وسياساتها.. ومن هذه النقاط:

1) تم وضع البروتوكول لبيع 128 مليار دولار.

قال باريش سويدان إنّه لم يتم عمل البروتوكول لمبيعات الاحتياطيات، ولكن من أجل الخدمات المصرفية التي يقدمها البنك المركزي للخزينة. كما سنرى لاحقًا، عندما تقرر بيع الاحتياطي، تم استخدامه بشكل مختلف عن الغرض الأصلي منه. بمعنى ما، تم تمديد البروتوكول.

وكان البروتوكول عبارة عن مذكرة تفاهم بشأن الخدمات المصرفية التي يقدمها البنك المركزي للخزينة. كان مرتبطاً بقضايا مثل مدفوعات الديون الخارجية للخزانة، وودائعها لدى البنك المركزي.

حول نفس الموضوع، تم عمل بروتوكولات مختلفة بين الخزانة والبنك المركزي من قبل. بعبارة أخرى، البروتوكول في عام 2017 هو في الواقع نص تم تعديله وتجديده وتغييره أحيانًا بطرق مختلفة ربما لعشر سنوات أو نحو ذلك. يقال إنه في بعض الإصدارات، يمكن أن تنخفض التوقيعات إلى المستوى المتوسط. في الواقع، إنها لائحة لها العديد من الأمثلة بين المؤسسات العامة.

عندما تم وضع البروتوكول لأول مرة، لم يكن الهدف هو تمهيد الطريق لمبيعات الاحتياطيات. لم يكن الغرض في الواقع بيع العملات الأجنبية، ولكن شراءها. قبل البروتوكول، عندما كان على الخزانة أن تسدد دفعة بعملة أجنبية، كانت تتلقى عملة أجنبية من البنك المركزي. مهد البروتوكول الطريق أمام الخزينة لشراء العملات الأجنبية من السوق (أي بنوك الدولة) إذا لزم الأمر. عندما تم وضع هذا النظام فيما يتعلق بالطرف المشترى، تم أيضًا ترتيب مسألة قدرة الخزانة على بيع عملتها الأجنبية في السوق في البروتوكول.

عندما تم تنفيذ البروتوكول لأول مرة، لم يكن الهدف هو البيع من احتياطيات البنك المركزي. يؤكد بيان محافظ البنك المركزي كاوجي أوغلو لوكالة الأناضول ذلك. وقال: "خزينة البنك المركزي على معاملات الصرف الأجنبي التي تتم باستخدام الحسابات في عيون تحقيقها بما يتفق مع السياسات النقدية وسعر الصرف من أجل تحديد إجراءات التنسيق المطلوبة.

وأفاد الكاتب سودان أنّه حقيقة أن البنك المركزي لم يبيع العملات الأجنبية، أي أن بنوك الدولة لم تلعب دورًا، في أغسطس 2018، عندما ارتفع الدولار بسبب حادثة القس برونسون، كان مؤشراً على أن الغرض الأصلي لم يكن البيع من الاحتياطيات. ثمّ تساءل: كيف بدأت مبيعات البنوك العامة من خلال الخزينة؟

نوّه إلى أنّ الدولار ارتفع في أغسطس 2018، وأوقف البنك المركزي النزيف إلى حد ما عن طريق زيادة معدل السياسة إلى 24 في المئة. كانت هناك انتخابات محلية في مارس 2019. أثناء الذهاب إلى الانتخابات، أرادت الحكومة أن تنتعش الأسواق قليلاً وأن تسترخي الظروف المالية. كانت الفائدة على السياسة البالغة 24 في المئة عقبة في طريق ذلك. علاوة على ذلك، حتى الفائدة البالغة 24 في المئة على واجهة ما كانت غير كافية، وكان على البنك المركزي أن يضغط على السيولة.

في ظل هذه الظروف، فإن رفع سعر الفائدة سيكون بمثابة انتحار سياسي واقتصادي. لهذا السبب، نظرًا لعدم وجود مجال في السياسة النقدية، برزت مبيعات العملات الأجنبية في المقدمة بهدف تحقيق التوازن في الأسواق. عندما تعذر إقناع رئيس البنك المركزي في ذلك الوقت ببيع الاحتياطيات، ادعى بعض المديرين التنفيذيين أن البروتوكول الشهير مكّن الخزانة حرفياً من طلب العملة الأجنبية من البنك المركزي.

أشار الكاتب إلى أنّه في الواقع، كان هذا التفسير صحيحًا للكلمة، لكنه خاطئ من حيث روح البروتوكول والغرض منه. ولكن تم العثور على الخرق المنشود. بناءً على البروتوكول، تم تحويل الاحتياطيات إلى البنوك العامة وتمت عمليات البيع من هناك.

2) بموجب البروتوكول حوّل البنك المركزي احتياطياته إلى الخزينة.

نفى الكاتب سودان ذلك، وقال: لا. قانون البنك المركزي واضح، الاحتياطيات تحت إدارة البنك. لا يمكن تفويض هذه السلطة مع البروتوكول الأدنى في التسلسل الهرمي القانوني. كان سير العمل على النحو التالي: تقدمت الخزينة بطلب من البنك المركزي، وتحولت العملة الأجنبية التي تلقتها إلى بنك عام، وتمت عمليات البيع من هناك. لم يكن هذا نقلًا للسلطة أو الموارد بالمعنى القانوني.

3) جعلوا البروتوكول سراً لبيع 128 مليار دولار عبر الباب الخلفي.

أكّد الكاتب باريش سويدان أنّ هذا ليس صحيحا تماما. هذه الأنواع من البروتوكولات تتم دائمًا بين المؤسسات العامة ولا تظهر للعيان لعدم وجود منطق في الكشف عنها للجمهور.

4) الأساس القانوني الوحيد لبيع الاحتياطي هو البروتوكول المعني.

وهنا أيضاً شدّد سودان أنّ هذا أيضا غير صحيح. وقال إنّه كتب سابقًا أنه في عام 2019، عارض محافظ البنك المركزي آنذاك مراد جتين قايا بيع الاحتياطيات من خلال البنوك العامة وحاول إلغاء البروتوكول. بعد إقالة جتين قايا في صيف عام 2019 بوصفه أنّه "لم يكن مطيعًا"، تم اتخاذ الاستعدادات لوضع مبيعات الاحتياطيات في إطار أقوى وأكثر وضوحًا.

ووفقًا لإحدى الادعاءات، تم اتخاذ قرار في لجنة الاستقرار المالي والتنمية في سبتمبر 2019 والذي عزز معاملات بيع العملات الأجنبية. كما ربط القرار البنك المركزي. لأنه بحسب ما ورد في مقال القانون المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 18 يناير 2019: "في حال اكتشاف تطور سلبي يمكن أن ينتشر في النظام المالي بأكمله من قبل لجنة الاستقرار المالي والتنمية، فرئيس الجمهورية هو المسؤول، وجميع المؤسسات والمنظمات ذات الصلة مفوضة ومسؤولة عن تنفيذ هذه الإجراءات على الفور ".

5) من غير القانوني وضع البروتوكول حيز التنفيذ قبل 22 يومًا من تاريخ توقيعه

قال سويدان إنّ صحيفة جمهورييت كتبت إنّ البروتوكول دخل حيز التنفيذ قبل 22 يوما من تاريخ توقيعه، بحسب النبأ الذي يحمل عنوان "الجمهورية وصلت البروتوكول الذي يقوم على حل الاحتياطي البالغ 128 مليار دولار" الذي نشر في نهاية الأسبوع الماضي.

وقال فائق أوزترك من حزب الشعب الجمهوري، في تقييمه للمواد المذكورة أعلاه إلى الجمهورية، إنّ القوانين مطبقة. لا يمكن أن يمر البروتوكول فوق القانون. لا يمكن أن يعود تاريخ السريان إلى تاريخ التوقيع. لقد حاولوا تشكيل غطاء.

ومع ذلك، فإن المصادر التي تحدثت إليها تقول إن هذا الموقف يتم مواجهته من وقت لآخر في الجمهور، وتتم مشاركة بعض القرارات والموافقة عليها عن طريق البريد الإلكتروني، لكن عمليات التفاوض والإعداد والتوقيع المتعلقة بالنصوص يمكن أن تتأخر أحيانًا، لذلك مثل تمت مصادفة مقالات الإنفاذ