شكرا لقرائتكم خبر عن «مايك بومبيو»: المملكة قدمت مساعدات إنسانية هائلة لليمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال وزير الخارجية الأمريكي السابق، مايك بومبيو، في تصريحات لقناة العربية، إن رفع العقوبات عن إيران سيشجعها على عدم التفاوض على الصواريخ الباليستية.

وشدد على إبقاء حملة الضغط القصوى على النظام الإيراني، قائلا: "آمل أن يتمكن الكونغرس من فرض نظام العقوبات الذي اعتمدناه ضد إيران".

وأضاف: "إيران تشعر بضعف هذه الإدارة لهذا نرى مضايقات من زوارقها"، مبينا أن إيران تقدم الدعم العسكري للحوثيين و تزودهم بمنظومة أسلحة.

وأوضح أن رفع تصنيف الإرهاب عن الحوثيين خطأ فادح، مشيرا إلى أن إدارة بايدن تريد استرضاء نظام الملالي في طهران،معلقاً: "ضعف إدارة بايدن يمثل خطرا حقيقيا على حلفائنا في المنطقة".

وأكد أن المملكة العربية السعودية قدمت مساعدات إنسانية هائلة لليمن، بينما شدد على أن الإيرانيين لاعبون سيئون في العراق، والقيادة العراقية والشعب العراقي بحاجة إلى طرد الإيرانيين.