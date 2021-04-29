شكرا لقرائتكم خبر عن أفريقيا.. إصابات كورونا تتجاوز 4.5 مليون وجنوب القارة الأكثر تضرراً والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في القارة الأفريقية بلغ 4,524,702 .

وأفاد المركز في بيان: أن إجمالي الوفيات الناجمة عن الفيروس وصل إلى 120,802 حالة وفاة، فيما بلغ إجمالي حالات الشفاء 4,067,871 حالة.

وتعد منطقة جنوب القارة أكثر المناطق المتضررة من المرض، تليها المنطقتان الشمالية والشرقية من القارة الأفريقية، بينما تعد وسط أفريقيا هي المنطقة الأقل تضرراً من الفيروس.