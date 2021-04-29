شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الأمريكي: أمن أوروبا وأمريكا يرتبط بأفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد القائد العام للجيش الأمريكي في أوروبا وأفريقيا الجنرال كريستوفر كافولي ونائبه الجنرال أندرو روهلينج، التزام الجيش الأمريكي بالشراكة والتعاون في المسائل الأمنية مع الشركاء في غرب أفريقيا .

وجاء ذلك في ختام جولة للمسؤولين الأمريكيين بغرب أفريقيا قادتهما إلى كل من السنغال وغامبيا وساحل العاج والنيجر، تباحثا خلالها مع الشركاء العسكريين والمسؤولين الحكوميين وكذلك مع السفراء الأمريكيين بهذه الدول .

وقال كافولي : إنه على الرغم من تداعيات جائحة كورونا على القارة الأفريقية إلا أن جيش الولايات المتحدة لا يزال ملتزماً بالانخراط مع شركائه في غرب أفريقيا ومواصلة تنسيق التدريب والتعاون الأمني، مضيفاً أن الأمن في الولايات المتحدة وأوروبا يرتبط بشكل أساسي بالأمن في أفريقيا، وأن التنسيق مع الشركاء الأفارقة والأوروبيين أمر مهم في تعزيز العلاقات ودعم الأمن الإقليمي.