شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا.. إصابات كورونا تزيد بـ 0.2% وكاليفورنيا الأعلى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أفادت بيانات لجامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء بأن حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة سجلت زيادة بنسبة 2ر0 % خلال 24 ساعة حتى الساعة 1525 مساء يوم الأربعاء بتوقيت نيويورك، ليصل العدد الإجمالي إلى 2ر32 مليون حالة، وبلغ إجمالي عدد حالات الوفاة 573879.

وجاءت الزيادة على المستوى الوطني مماثلة لمتوسط الزيادة اليومية المسجلة الأسبوع الماضي، التي تبلغ نسبتها 2ر0%، فيما سجلت أكبر عدد من الإصابات المؤكدة حتى الآن في ولاية كاليفورنيا، بواقع 74ر3 مليون حالة، ودون تغيير يذكر عن نفس الوقت أمس.

وشهدت ولاية ميشيجان زيادة بنسبة 5ر0 % في الإصابات عن نفس الفترة أمس، ليرتفع الإجمالي بها إلى 923464 حالة إصابة، كما سجلت أكبر عدد من حالات الوفاة في الساعات الـ24 الماضية، حيث توفي بها 117 شخصا.