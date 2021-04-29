الاختيار 2.. لقطات حية من استشهاد "المرجاوي" وعنف الإخوان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بطولات سطرها رجال الجيش والشرطة المصرية في مواجهة إرهاب تنظيم الإخوان، ووثقها حلقات مسلسل "الاختيار 2 " المذاع خلال شهر رمضان.

ولعل آخر المشاهد الحية والحقيقية لتلك البطولات، وثقها مشهد في الحلقة الـ16 من مسلسل "الاختيار 2"، الأربعاء، باستشهاد العميد طارق المرجاوي أمام جامعة القاهرة قبل 7 أعوام، أثناء قيامه بواجبه الوطني وتصديه لأعمال العنف التي كان ينوي الطلاب الموالين لجماعة الإخوان الإرهابية ارتكابها.

.وأظهرت المشاهد لقطات من انفجار عبوات ناسفة أمام جامعة القاهرة، في 2 أبريل/نيسان 2014، مما أسفر عن استشهاد المرجاوي، وهو من قوة مديرية أمن الجيزة، بعد 29 عاما قضاها في جهاز الشرطة.

وبدأ "المرجاوى" الذي تخرج في كلية الشرطة عام 1985، حياته العملية فى قسم شرطة الهرم، وعرف عنه الالتزام والانضباط فى عمله، وتنقل بين أقسام شرطة العمرانية والدقى والهرم، ثم إلى مباحث وسط الجيزة، ثم رئيسا لقطاع مباحث غرب الجيزة، حتى استشهاده، عام 2014 أثناء تأدية واجبه أمام جامعة القاهرة.

وقضى الشهيد حياته مطاردًا للعناصر الإجرامية، ثم ملاحقًا للعناصر الإرهابية التي قررت استهدافه بعد زرع 3 قنابل بدائية الصنع بمحيط جامعة القاهرة، أسفرت عن مقتله وأصابت 5 آخرين.

واستشهد العميد طارق المرجاوي، بعد أن رفض ترك مكان خدمته بمحيط جامعة القاهرة، حتى انفجرت قنبلة زرعها عناصر من تنظيم "أجناد مصر" الإرهابي، فى محيط الجامعة.

وفي تصريحات تلفزيونية سابقة، قالت زوجة الشهيد "المرجاوى" إنه قبل خروجه ليلة الحادث، قرر المبيت بغرفة ابنه وابنته، وكأنه كان الوداع الأخير لهما، وعلمت من وسائل الإعلام بوقوع حادث إرهابى بالقرب من جامعة القاهرة، واستشهاد زوجها.

ووفقا لوسائل إعلام محلية، تبين أن المتورطين في الجريمة 44 متهما بـ"خلية أجناد مصر" وقضت المحكمة بمعاقبة 16 متهما منهم بالإعدام شنقا، كما قضت بمعاقبة 17 آخرين بالسجن المؤبد والمشدد 15 سنة لمتهمين والسجن 5 سنوات لـ آخرين وبراءة 5 متهمين.





ووجهت النيابة للمتهمين تهم "ارتكاب جرائم إرهابية وزرع العبوات الناسفة واستهداف المنشآت الحيوية ورجال القوات المسلحة والشرطة، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون وارتكاب 26 عملية إرهابية أبرزها تفجيرات محيط جامعة القاهرة التي راح ضحيتها العميد طارق المرجاوى.

إلى جانب قتلهم العمد لعدد من ضباط وأفراد الشرطة والشروع في قتل آخرين واستهداف الكمائن وترويع الآمنين وتهديد السلم العام وحيازة أسلحة نارية وذخيرة ومفرقعات ومنشورات للجماعات التكفيرية".

ونشرت بوابة "المصري اليوم"، اعترافات جمال زكي عبدالرحيم، المتهم بالاشتراك في خلية "أجناد مصر"، التي نفذت 11 حادثا إرهابيا في الجيزة، بينها واقعة استشهاد العميد طارق المرجاوي.

واعترف المتهم باغتيال العميد طارق المرجاوي، والعميد أحمد زكى، والمقدم محمد جمال، وضابط احتياط سابق في القوات المسلحة، بعبوات ناسفة، وإصابة ضابط مجند بنقطة جلاء الدقى، واستهداف كميني عبود والسواح ونقطة عبور المحور وقسم شرطة الطالبية.

وقال المتهم في التحقيقات: "أنا من مواليد 28 مارس/أذار 1988، وخريج دبلوم صنايع ولا أعمل، وأسمائى الحركية أسامة وعبدالرحمن وإبراهيم، وانضممت لجماعة (أجناد مصر) التي يتولى مسؤوليتها همام عطية، وأسماؤه الحركية خليل ومجدى وأمجد، وتستهدف الجماعة رجال الشرطة والجيش عن طريق الاغتيال أو عبوات ناسفة".

وأوضح أنه كان مسؤولا عن عمليات التجنيد في المجموعة، بينما كان همام عطية يتولى تصنيع المواد المتفجرة، وكانا يقومان بزرعها في أكشاك المرور، أو بجوار الكبائن أو لصقها بمغناطيس في سيارات الجيش أو الشرطة وتفجيرها بشرائح هواتف محمولة.

إلى هذا، لاقت حلقة الأربعاء عقب عرض مشاهد حية من استشهاد "المرجاوي" تفاعلا كبيرا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نعى عدد كبير من المشاركين بهذه المواقع بكلمات مؤثرة الشهيد البطل العميد طارق المرجاوي.

وتداول رواد "تويتر" صور للشهيد، ومقاطع فيديو توثق لحادثة استشهاده.

وقال هاني سليم أحد رواد موقع تويتر: "كل لحظة وكل دقيقة نزداد عزة وفخر بتضحيات رجال جيشنا وشرطتنا البواسل التي تُصاغ معاني العزة، وبدمائهم الطاهرة تُبني مصر".

وأضاف: "وببطولاتهم الفذة نتفاخر بها أمام الشعوب والأمم، وستظل تضحياتهم خالده في ميادين نصرة الحق"

وبدوره، كتب المشارك إسلام عثمان: إن "شهيد اليوم من الاختيار2 الشهيد العميد طارق المرجاوي، واستشهد فى التفجير الذى وقع أمام جامعة القاهرة 2014 .. الله يرحمك ويغفر لك يا شهيد".

يشار إلى أن حلقة الأربعاء، وثقت أيضا أحداث الشغب التي افتعلتها جماعة الإخوان الإرهابية بمنطقة عين شمس، ضمن سلسلة أعمال العنف والشغب بعد فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.

وعرضت الحلقة ذاتها الدور الهام للإعلاميين والصحفيين في تغطية ونقل جرائم جماعة الإخوان، وتوثيق تلك الأحداث لتكون دليلًا على جرائمهم في حق الشعب، بعد أن عرضت مقاطع فيديو حقيقة لأعمال العنف، ووثقت لحادث استشهاد الصحفية ميادة أشرف، وماري سامح في 28 مارس/أذار عام 2014.

ويظهر في الحلقة قيام الضابط يوسف رفاعي، ضابط العمليات الخاصة "أحمد مكي"، باقتحام إحدى الأوكار الإرهابية بمنطقة عين شمس، والتي كانت مسرحا لمظاهرات التنظيم لفترات طويلة عقب فض اعتصام رابعة.

ويتناول مسلسل "الاختيار 2"، تضحيات وبطولات الشرطة فى مواجهة الإرهاب.