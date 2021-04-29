بريطانيا: 29 وفاة 2166 إصابة

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"الخليج 365" من لندن: سجلت المملكة المتحدة 29 حالة وفاة أخرى مرتبطة بفيروس كورونا و2166 حالة إصابة جديدة في آخر 24 ساعة، وفقًا لبيانات حكومية.

وتقارن الأرقام مع 17 حالة وفاة و2685 إصابة أعلن عنها أمس الثلاثاء، فيما تم الكشف عن 22 حالة وفاة و 2396 إصابة يوم الأربعاء الماضي.

وقالت قناة (سكاي نيوز) إنه منذ أن بدأ الوباء ، توفي ما مجموعه 127،480 شخصًا في المملكة المتحدة في غضون 28 يومًا من نتيجة اختبار COVID-19 ، وكانت هناك 4،411،797 إصابة مؤكدة مختبريًا.

ووصلت الجرعات الأولى من لقاح فيروس كورونا الآن إلى 33959908 بينما بلغت الجرعات الثانية 13.581.076.

وتشير فيه أرقام منفصلة إلى أن ما يقرب من 70 ٪ من السكان البالغين في إنجلترا لديهم الآن أجسام مضادة لكورونا، ويقدر أن سبعة من كل 10 بالغين (68.3٪) في منازل خاصة من المرجح أن تكون نتيجة اختبار الأجسام المضادة إيجابية للأجسام المضادة في الأسبوع المنتهي في 11 أبريل، وفقًا لمكتب الإحصاء الوطني (ONS)

تباعد اجتماعي

وقالت الدكتورة ماري رامزي، رئيسة التحصين في الصحة العامة بإنكلترا (PHE)، إن الأشخاص الذين تلقوا جرعتين من اللقاح يُطلب منهم الاستمرار في التباعد الاجتماعي جزئيًا.

ويتناقض هذا مع الولايات المتحدة، التي تسمح للأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل بالالتقاء في الداخل دون الحاجة إلى التباعد الاجتماعي.

وأبلغت الدكتورة رامزي أعضاء البرلمان في لجنة العلوم والتكنولوجيا في مجلس العموم البريطاني أن سياسة المملكة المتحدة المتمثلة في ترك ما يصل إلى 12 أسبوعًا بين جرعات اللقاح، وهي خطوة قالت إنها أنقذت الأرواح، تعني أن بريطانيا ستكون وراء أميركا عندما يتعلق الأمر بالأفراد الملقحين بالكامل.

وقالت: "أعتقد أنهم (الولايات المتحدة) قادرون على أن يكونوا أقل حذرًا، ربما، منا بسبب حقيقة أن المزيد من الناس حصلوا على جرعتين، والتي يتوقع المرء أن تحصل على حماية أفضل ضد انتقال العدوى".

وأكدت: "أعتقد أن الشيء الآخر هو أن لدينا منظورًا ثقافيًا مختلفًا قليلاً في هذا بريطانيا من حيث أننا نميل إلى القيام بكل شيء معًا".

وخصت الدكتورة رامزي إلى القول: "نحاول أن نقول إن هذا يتعلق بالسكان ككل وليس الأفراد، هؤلاء الأفراد المتميزون الذين تناولوا جرعتين، والقدرة بطريقة ما على القيام بأشياء لا يستطيع الآخرون القيام بها".

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