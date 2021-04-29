بالصور..تطوير الخدمات العمالية بمشروع فوسفات أبو طرطور في الوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أنهى المهندس محمد عبد العظيم، رئيس شركة فوسفات مصر التابعة لوزارة البترول مساء الأربعاء، زيارته التفقدية والتي استمرت لمدة يومين، لموقع هضبة أبو طرطور التابع للشركة بمركز الخارجة في الوادي الجديد.

تضمنت زيارة رئيس مشروع فوسفات مصر، تفقد مواقع استخراج خام الفوسفات بهضبة أبو طرطور، ومناطق الأبحاث الجيولوجية الحديثة للبدء في استخراج الخام من قطاعات مختلفة وحديثة بالهضبة، بالإضافة لمتابعة سير العمل بمواقع الإنتاج الحالية، وعقد لقاء مع اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، لبحث خطط تطوير المشروع والجهود المبذولة لتعظيم الاستفادة من خام الفوسفات، كما غرس رئيس شركة فوسفات مصر، نخلة بحديقة " 30 يونيو" شمال مدينة الخارجة ضمن مبادرة النخيل التي تنفذها المحافظة في إطار المبادرة الرئاسية لزراعة 2.5 مليون نخلة.

كما تضمنت الزيارة عقد اجتماعات مع العاملين بموقع الشركة بالخارجة في الوادي الجديد، للاستماع إلى مطالبهم وبحث سبل تنفيذها ومقترحاتهم في تطوير منظومة العمل بالشركة، وإزالة أي معوقات قد تؤثر أي عجلة الإنتاج، كما جرى تناول رئيس شركة فوسفات مصر، الإفطار مع المهندسين والفنيين والعمال بالشركة.

أكد عبد العظيم، أن الشركة تنفذ خطة طموحة للتطوير بإشراف المهندس طارق الملا، وزير البترول، تضمنت عدة محاور أبرزها إعادة هيكلة إدارات الشركة، وتشكيل لجان تنفذ الخطط التسويقية للمنتج وهو خام الفوسفات مثل "اللجنة التجارية"، وتهتم بطلبات العملاء وتوزيعها على الإدارات الإنتاجية مع تنفيذ بالتوازي خطة لتنمية الخام من خلال تكثيف الأعمال البحثية الجيولوجية لهضبة أبو طرطور في القطاعات بالهضبة لتحديد المواقع الأكثر إنتاجا للخام.

أضاف عبد العظيم، أن الزيارة تضمنت افتتاح مشروع تطوير صالة الطعام والكافتيريا الرئيسية بالمطعم، ضمن خطط الشرطة لتطوير الخدمات العمالية بما يخلق حالة من الرضا النفسي لدى العاملين بالمشروع، وفي إطار دعم العمال بمناسبة الاحتفال بعيد العمال الأول من مايو المقبل.

ولفت عبد العظيم، إلى أنه جرى عقد اجتماع موسع مع العاملين بمشروع أبو طرطور تناول التشديد على التنفيذ بمنتهى الحزم والصرامة لجميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، بالإضافة لمتابعة الحالة الصحية لجميع الموظفين، مع تطبيق قرار تخفيض العمالة بما يتناسب مع احتياجات العمل، بالإضافة لتعقيم جميع المنشآت التابعة للمشروع والتشديد على ارتداء الكمامة لجميع العاملين سواء بالشركة أو حتى في مواقع العمل سواء كانوا تابعين للمشروع أو شركات المقاولات.