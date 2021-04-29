بسبب التزاحم.. تشميع فرع لسلسلة مطاعم شهيرة بعد أيام من افتتاحه في البحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:

أغلقت لجنة مشكلة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، بمحافظة البحيرة، فرع لسلسلة مطاعم شهيرة، لعدم التزامه بالإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.

جاء ذلك عقب ورود شكاوى عديدة من وجود زحام وتكدس بالمطعم وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، والتباعد الاجتماعي وفقًا لشروط عمل المطاعم.

يذكر أن المطعم جرى افتتاحه هو وخيمة رمضانية تابعة له، قبل أقل من أسبوع بحضور عدد من مشاهير السوشيال ميديا، في حفل أثار غضب الكثير من أهالي محافظة البحيرة بسبب التزاحم الشديد.