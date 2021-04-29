محمد الفلاح - بايدن أمام الكونجرس: بلادنا كادت أن تحترق قبل 100 يوم

الخميس 29 أبريل 2021

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن الولايات المتحدة "كادت أن تحترق قبل 100 يوم" في إشارة لأحداث الكابيتول.



وخلال كلمته أمام الكونجرس بمناسبة 100 يوم على توليه الرئاسة، حاول "بايدن" الترويج لسلسلة نجاحاته التي بدأت بعد محاولات سلفه دونالد ترامب لإثارة الفوضى في مبنى الكابيتول.

وأضاف بايدن: "بلادنا ستتحرك من جديد وستنهض لتحول العقبات والأزمات إلى فرص واعدة".

وتابع: "مررنا خطة الإنقاذ الوطنية وبدأنا نتلمس النتائج، كما وفرنا أكثر من 200 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا خلال 100 يوم".

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن إدارته لا يزال لديها عمل كبير لهزيمة جائحة كورونا.

ومضى في حديثه عن كورونا، قائلا: "نمر بأسوأ أزمة صحية منذ قرن وأسوأ أزمة اقتصادية منذ الكساد الكبير".