شكرا لقرائتكم خبر عن لمدة عامين.. السودان تفوز بعضوية «حظر الأسلحة الكيميائية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فازت السودان بعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي، خلال الانتخابات التي جرت خلال جلسة الاجتماع التكميلي لمؤتمر الدول الأطراف (الدورة 25). وجاء فوز السودان بإجماع من المجموعة الأفريقية، وتمتد العضوية لسنتين ابتداءً من مايو 2021م، وشملت القائمة من المجموعة الأفريقية إلى جانب السودان كل من المغرب، وجنوب أفريقيا، والسنغال، والكاميرون. ويعد إعادة انتخاب السودان في المجلس التنفيذي تجديداً لثقة المنظمة في المجموعة الأفريقية وفي السودان، وتأكيداً للدور الإيجابي الذي تضطلع به داخل المنظمة وتعاونها ومبادراتها، وتقديراً لجهودها الفاعلة في تعزيز التواصل والتنسيق بين دول المجموعة.