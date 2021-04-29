رجال شرطة أمريكيون يسخرون من مسنة مصابة بالخرف أثناء اعتقالها

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أظهرت مقاطع مصورة رجال شرطة أمريكيين يضحكون في سخرية عندما كانوا يشاهدون مقطعا لاعتقال سيدة تبلغ من العمر 73 عاما وتعاني من مرض الخرف، بشكل عنيف.

وحسب ما قالت محاميتها التي نشرت المقطع المصور فإن موكلتها، كارين غارمر، اعتقلت قبل نحو عام بعدما خرجت من متجر وولمارت في ولاية كولورادو دون أن تدفع قيمة مشتريات بلغت 13 دولارا.

وأوضحت المحامية أن مِرفق السيدة تعرض للكسر كما خلع كتفها بسبب عملية الاعتقال العنيفة، وهو ما استدعى تحقيقا داخليا بين صفوف عناصر شرطة لوفلاند في الولاية.

وفي المقطع الذي نشرته المحامية الإثنين، يظهر عناصر الشرطة في المخفر وهم يشاهدون عملية الاعتقال من تسجيل كاميرا مثبته في جسد أحدهم.

وأوضحت المحامية أن الفيديو يظهر السيدة وهي مقيدة اليدين إلى أحد المقاعد بينما رجال الشرطة يمازحون بعضهم ويتندرون على تسجيل عملية الاعتقال.

وقال أحد رجال الشرطة في التسجيل عبارات للتندر على لحظات خلع كتف السيدة مثل "هل أنت مستعدة للخلع"؟ "هيا استمع إلى صوت الخلع" وذلك أثناء مشاهدتهم مقطع الاعتقال كما قال الضابط نفسه "أنا أحب ذلك".

ولجأت أسرة غارمر لاختيار مهندس صوت لمحاولة إيضاح الصوت في التسجيل، والاستماع إلى بقية التعليقات التي لا تبدو واضحة بما يكفي.

واتهمت المحامية في دعوى قضائية شرطة الولاية بانتهاك قوانين معاملة المواطنين المعاقين الفيدرالي، ومهاجمة موكلتها بعنف.

وأضافت المحامية، سارة شيلك، إن موكلتها قضت 6 ساعات رهن الاعتقال وهي تبكي من الألم دون تمكينها من الحصول على مساعدة طبية، وهو ما ينحدر إلى مستوى التعذيب الجسدي.

وقالت في بيان صحفي إن رجال الشرطة "خذلوا كارين غارمر، وخذلوا المجتمع كله، أمام الكاميرات التي سجلت ما حدث".

وقالت شرطة المدينة إنها لن تعلق على الواقعة في انتظار نتائج التحقيق الجنائي الذي بدأ الأسبوع السابق فقط، كما تعهد قائد الشرطة بشفافية كاملة في التحقيقات.

وحتى الآن أوقفت شرطة المدينة أحد الضباط عن العمل حتى انتهاء التحقيق كما نقلت ضابطين آخرين إلى عمل إداري.

وأثار مقطع الاعتقال غضبا كبيرا في الولاية عند نشره قبل أسابيع، حيث يظهر موظفو المتجر محاولين إيقاف السيدة أثناء مغادرتها للحصول على ثمن البضائع التي معها لكنها غادرت.

ولاحقا أوقفها رجال الشرطة وهي تقطف بعض الورود في الشارع لكنها حاولت الانصراف، فقاموا بطرحها أرضا واعتقلوها بشكل عنيف وقيدوا يديها وقدميها ما سبب لها نزيفا مباشرا.

وقالت زوجة ابن السيدة غارمر إن عملية الاعتقال بهذا الشكل تسببت في تدهور حالهتا المرضية.