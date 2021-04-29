شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أرقام هامة عن نجاح المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، فى وقت سابق، عددا من الأرقام الهامة حول مستهدفات عمية الإصلاح الاقتصادى خلال الفترة المقبلة، موضحا أن الإصلاح الاقتصادى عملية ديناميكية، وقد نجحت مصر فى التنفيذ المتقن للمرحلة الأولى من برنامجها الوطنى الشامل، بشهادة مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية، على نحو حقق مكتسبات منحت الاقتصاد المصرى قدرًا كبيرًا من الصلابة فى مواجهة الأزمات الداخلية والخارجية، ودفع الحكومة لإطلاق المرحلة الثانية التى تتضمن حزمة من الإصلاحات الهيكلية لا تتضمن أى أعباء إضافية على المواطنين.

ونستعرض فيما يلى 6 أرقام هامة عن مستهدفات المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادى: