جريمة بشعة والمتهم امرأة.. 4 قتلى في مستشفى أمراض عقلية بألمانيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اكتشفت السلطات الألمانية 4 جثث في مستشفى في مدينة بوستدام القريبة من برلين، مساء الأربعاء، فيما يبدو جريمة قتل بشعة لمرضى.

ونقلت صحيفة بيلد الألمانية عن متحدث باسم الشرطة، تورستن هيربست قوله: "عثرنا على 4 جثث في مستشفى أوبرلن كلينك في بوستدام هذا المساء".



وتابع: "كما عثرنا على شخص خامس مصاب بجروح خطيرة"، مضيفا: "هذه جريمة قتل".

ووفق المتحدث، فإن الشرطة ألقت القبض على امرأة تبلغ من العمر 51 عاما في المستشفى، هي المشتبه به الرئيسي حتى الآن.

وتابع: "وصلنا بلاغ بما حدث في المستشفى في التاسعة مساء، والضحايا كانوا مرضى فيها".

والمستشفى الذي شهد الجريمة مخصص لعلاج الأمراض العقلية، ولم تعرف دوافع الجريمة حتى الآن.