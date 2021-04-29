عدن - ياسمين عبد الله التهامي - البرلمان التركي يقر تشكيل لجنتي صداقة مع مصر وليبيا

الخميس 29 أبريل 2021

الخليج 365

اتخذ البرلمان التركي، الأربعاء، خطوة جديدة في سبيل التقارب مع مصر، وتم إقرار مذكرة حول تشكيل لجنة صداقة برلمانية بين البرلمان التركي ونظيريه الليبي والمصري، بحسب ما أوردته صحيفة "زمان" التركية.



وتم التصويت على القرار بالإجماع، تزامنًا مع قرب انعقاد أول لقاء رسمي بين ممثلي وزارة الخارجية في البلدين الأسبوع المقبل.

وكان حزب "العدالة والتنمية" الحاكم تقدم بهذا الاقتراح إلى البرلمان قبل أيام قليلة.

ومؤخرا قال إبراهيم كالين، المتحدث باسم الرئاسة التركية، إن تطبيع العلاقات مع مصر سينعكس إيجابًا على الوضع في ليبيا الدولة التي تسعى أنقرة إلى الحفاظ على نفوذها فيها.

وكشفت مصادر، مساء الاثنين، عن تحضيرات للقاء بين رئيسي الاستخبارات التركية والمصرية لمناقشة التنسيق الأمني.

وقالت المصادر إن مسؤولين أمنيين أتراكا سيزورون القاهرة لترتيب زيارة رئيس الاستخبارات التركية.

ما أكدت أن أنقرة طلبت عقد قمة رئاسية بعد الاجتماعات الأمنية والدبلوماسية.

وأضافت أنه تم الاتفاق على الموعد النهائي لزيارة وفد أمني ودبلوماسي تركي للقاهرة.

وقبلها، أعلن المتحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن المحادثات التي ستُجرى بين تركيا ومصر الأسبوع المقبل يمكن أن تسفر عن تعاون متجدد بين البلدين وتساعد في الجهود المبذولة لإنهاء الحرب في ليبيا.